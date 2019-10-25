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СМИ: в Канаде два полицейских пострадали в погоне за грабителями

Во время погони столкнулись три автомобиля: полицейская машина, автомобиль подозреваемых и еще одно транспортное средство, передает телеканал CTV

ОТТАВА, 25 октября. /ТАСС/. Два стража порядка и один гражданский пострадали в аварии, которой предшествовала погоня полицейских за грабителями в городе Миссиссога (провинция Онтарио, Канада). Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел во время преследования патрульными автомобиля, на котором могли скрываться подозреваемые в ограблении частного дома. В итоге столкнулись три автомобиля: полицейская машина, автомобиль подозреваемых и еще одно транспортное средство. Двум стражам порядка и водителю третьей машины, попавшей в это ДТП, потребовалась госпитализация.

В преследуемом автомобиле находились четверо подозреваемых. Полицейским удалось задержать только одного из них. В настоящее ведется розыск остальных. Из-за инцидента частично перекрыто движение по нескольким улицам.

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Канада
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