В Петербурге бывшая кассир банка обвиняется в серии нападений на ювелирные магазины

ТАСС, 25 октября. Сотрудники полиции предъявили обвинение в серии нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге бывшему кассиру казанского отделения одного из банков, которая также может быть причастна к хищению денег из кредитного учреждения. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщину задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Новгородской области совместно с коллегами из Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она проживала в общежитии в Великом Новгороде по паспорту на чужое имя. "Ей предъявлено обвинение в пяти разбойных нападениях, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

По ее словам, речь идет о разбойных нападениях, которые бывший кассир, как считает следствие, совершала с мая 2011 года по февраль 2013 года. Она разбивала молотком витрины с украшениями в ювелирных салонах в Санкт-Петербурге и похищала драгоценности, общий ущерб составил около 20 млн рублей.

Волк сообщила, что женщину также подозревают в хищении в августе 2009 года 11 млн рублей из казанского отделения коммерческого банка, в котором она работала кассиром. "После того, как пропали деньги, женщина позвонила матери и сообщила, что уезжает с семьей отдыхать и больше на связь не выходила", - сообщила представитель МВД. Полицейские также проверяют бывшего кассира на причастность к иным аналогичным преступлениям. Не исключено, что она может быть причастна к разбойным нападениям на почтовые отделения в Ленинградской области.