В здании котельной в Архангельской области возник пожар

ТАСС, 25 октября. Котельная в городе Каргополь Архангельской области загорелась в ночь на пятницу. Огнем была повреждена кровля и несущие конструкции здания, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Произошел пожар в помещении кочегарки, принадлежащем ООО "Молочный комбинат "Каргопольский". Пожар ликвидирован в 00:10. В результате пожара в помещения котельной размером 2018 метров огнем повреждена кровля и перекрытия", - говорится в сообщении.

Каргополь расположен на юго-западе Архангельской области. В городе проживает около 10 тыс. человек.