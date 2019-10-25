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В здании котельной в Архангельской области возник пожар

Огонь повредил кровлю и несущие конструкции здания

ТАСС, 25 октября. Котельная в городе Каргополь Архангельской области загорелась в ночь на пятницу. Огнем была повреждена кровля и несущие конструкции здания, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Произошел пожар в помещении кочегарки, принадлежащем ООО "Молочный комбинат "Каргопольский". Пожар ликвидирован в 00:10. В результате пожара в помещения котельной размером 2018 метров огнем повреждена кровля и перекрытия", - говорится в сообщении.

Каргополь расположен на юго-западе Архангельской области. В городе проживает около 10 тыс. человек. 

Теги
РоссияАрхангельская область
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