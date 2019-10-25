Пожар в жилом доме в ХМАО локализовали на площади 120 кв. м

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Пожар в частично расселенном жилом доме в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа - Югры локализовали на площади 120 кв. м. Спасено три человека, одна женщина обратилась к врачам "Скорой помощи", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Поселок Белый Яр располагается в 10 км от Сургута в Сургутском районе. В поселке проживает около 17 тыс. человек. По данным регионального управления МЧС, пожар в двухэтажном жилом частично расселенном доме возник в пятницу в 07:59 по местному времени (05:59 мск). На момент прибытия пожарных шло горение квартиры на втором этаже с выходом на кровлю.

"Пожар локализован в 09:05 по местному времени (07:05 мск) на площади 120 кв. м. По уточненным данным, в доме в трех квартирах проживало 13 человек - девять взрослых и четверо детей. Трое из них были спасены пожарными, остальные эвакуировались сами. Одна женщина 1987 года рождения обратилась к врачам "Скорой помощи", - сказал собеседник агентства и добавил, что погибших нет.

На месте пожара работают 36 человек и 13 единиц техники.