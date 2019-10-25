Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в жилом доме в ХМАО локализовали на площади 120 кв. м

Возгорание тушат 36 человек и 13 единиц техники

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Пожар в частично расселенном жилом доме в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа - Югры локализовали на площади 120 кв. м. Спасено три человека, одна женщина обратилась к врачам "Скорой помощи", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Поселок Белый Яр располагается в 10 км от Сургута в Сургутском районе. В поселке проживает около 17 тыс. человек. По данным регионального управления МЧС, пожар в двухэтажном жилом частично расселенном доме возник в пятницу в 07:59 по местному времени (05:59 мск). На момент прибытия пожарных шло горение квартиры на втором этаже с выходом на кровлю.

"Пожар локализован в 09:05 по местному времени (07:05 мск) на площади 120 кв. м. По уточненным данным, в доме в трех квартирах проживало 13 человек - девять взрослых и четверо детей. Трое из них были спасены пожарными, остальные эвакуировались сами. Одна женщина 1987 года рождения обратилась к врачам "Скорой помощи", - сказал собеседник агентства и добавил, что погибших нет.

На месте пожара работают 36 человек и 13 единиц техники.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
В Волгоградской области изъяли более 9 тыс. л нелегального алкоголя
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС