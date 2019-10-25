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Посольство РФ в Японии рекомендует россиянам воздержать от поездок по стране из-за тайфуна

Российское дипломатическое представительство также рекомендует соотечественникам, находящимся в Японии, "обращать внимание на предупреждающие сообщения местных властей"

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии рекомендует соотечественникам воздержаться от дальних поездок по стране из-за ливневых дождей, вызванных тайфуном "Буалой". Об этом говорится в сообщении, опубликованном посольством на своих страницах в социальных сетях.

"Считали бы желательным воздержаться от дальних поездок и избегать высокогорных районов, где вероятны сходы селевых потоков и оползни", - говорится в сообщении. Российское дипломатическое представительство также рекомендует соотечественникам, находящимся в Японии, "обращать внимание на предупреждающие сообщения местных властей, отслеживать возможные изменения в расписаниях работы транспортных компаний.

По последним данным, более 150 тыс. человек получили от властей рекомендации о необходимости эвакуации в зоне Большого Токио, которую заливают мощные дожди. Наиболее опасным при этом считается район префектуры Тиба, примыкающей к японской столице с востока.

Ожидается, что в зоне Большого Токио за текущие сутки выпадет до 300 мм осадков. Ситуация осложняется тем, что этот район две недели назад пережил удар мощного тайфуна "Хагибис", который также вызвал наводнения и оползни. В списке погибших в результате стихийного бедствия значатся уже 86 человек, восемь считаются пропавшими без вести. Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от тайфуна "Хагибис" достигает почти 1 трлн иен, т. е. превышает $9,2 млрд.

В 20 префектурах Японии в результате тайфуна отмечен ущерб от оползней, в 139 местах на 71 реке разрушены набережные и защитные сооружения. Власти предупреждают, что нынешние ливни могут усугубить обстановку в уже пострадавших районах.

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