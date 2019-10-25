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Полиция обнаружила на складе в Южно-Сахалинске более 12 тыс. л нелегального спирта

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство или оборот спиртосодержащей продукции"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли на складе в Южно-Сахалинске более 12 тыс. л контрафактного спирта. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что на одном из складов областного центра хранится партия немаркированной алкогольной продукции. При последовавшем осмотре складских контейнеров полицейские обнаружили и изъяли более 2 тыс. пятилитровых канистр с этиловым спиртом, а также более 200 канистр со спиртосодержащей жидкостью, которые не имели опознавательных знаков", - говорится в сообщении. Уточняется, что общий объем изъятой продукции составил более 12 тыс. л. Документы на спирт у арендаторов склада отсутствовали.

По информации пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконное производство или оборот спиртосодержащей продукции"). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 млн рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Теги
РоссияСахалинская область
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