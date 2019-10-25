Bloomberg: экипаж разбившегося в Индонезии Boeing не знал о системе, в которой был сбой

ТАСС, 25 октября. Пилоты Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября 2018 года в Индонезии, не знали о существовании системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - система улучшения характеристик маневренности), сбой в которой стал основной причиной катастрофы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованный в пятницу отчет индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте.

"Экипаж самолета следовало предупредить о MCAS, и это дало бы им осведомленность, которая увеличила бы их шансы на смягчение последствий. Обучение экипажа помогло бы выявить аварийную ситуацию и действовать в соответствии с ней", - говорится в документе. Ошибочными оказались предположения компании Boeing о том, как поведет себя экипаж транспортного средства в случае возникновения проблем с MCAS - несмотря на то, что команде не было известно о наличии системы, ожидалось, что она сможет должным образом отреагировать на возможные нарушения в ее работе в течение трех секунд.

По словам специалистов, компания Boeing во время испытаний самолета не смогла и адекватно оценить серьезность проблем с MCAS и, как следствие, не провела более серьезный их анализ. Между тем нарушения были зафиксированы 26 октября, во время перелета из Тяньцзиня (Китай) в Манадо (Индонезия). При обследовании датчика угла атаки было выявлено, что при низких температурах он работает ненадежно. Экипаж проигнорировал нарушения, но ряд предпринятых им действий по обеспечению безопасности на борту в последующем полете свидетельствовал о том, что ему было известно о неполадках, о которых, однако, не было сообщений в послеполетном отчете. В связи с этим экипаж следующего, потерпевшего крушение, рейса, вероятно, не знал о существующих проблемах.

Следствие опубликовало рекомендации для Boeing, Lion Air и авиационной администрации США и Индонезии. Управление гражданской авиации Соединенных Штатов пообещало внимательно изучить их. Представитель организации добавил, что использование самолетов возобновится только после того, как в управлении убедятся в их безопасности. Компания Boeing в пресс-релизе выразила соболезнования семьям погибших, поблагодарила комитет, занимавшийся расследованием крушения, за усилия, направленные на выявление его причин, и заверила, что рекомендации комитета будут учтены в работе над усовершенствованием безопасности самолетов. Что касается Lion Air и индонезийских регуляторов, то, ознакомившись с проектом отчета, они заявили, что на них возложена слишком большая доля ответственности за случившееся.

Катастрофы

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут использовать эти самолеты.