Участнику акции 27 июля Раджабову предъявили новое обвинение в угрозе насилия полицейским

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило новое обвинение в угрозе применения насилия к сотрудникам полиции участнику несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Самариддину Раджабову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Согласно новому постановлению, Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия не к одному полицейскому, а к четырем", - сказал адвокат, отметив, что предварительное расследование по делу его подзащитного завершено.

Раджабов находится в СИЗО, ему было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и покушении на применение насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону силовиков.

Согласно новому обвинению, правоохранители "Линник Д.А., Максидов В.В., Комбаров А.А. и Внуков А.Ю. указанные действия Раджабова С.С. восприняли как реальную угрозу применения к ним насилия, поскольку брошенная Раджабовым бутылка при падении на тротуарную плитку создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений".

Ранее адвокат сообщал, что экспертиза видеозаписи, на которой запечатлен этот эпизод, показала, что соприкосновения бутылки, брошенной Раджабовым, с телом полицейского, вероятно, не было.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.