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Суд арестовал жителя Петербурга, стрелявшего в полицейского

Инцидент произошел 22 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга арестовал Андрея Бурова, который, по данным следствия, в состоянии наркотического опьянения выстрелил в сотрудника полиции 22 октября. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Бурова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), сроком по 23 декабря 2019 года", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Буров просил избрать ему более мягкую пресечения в виде подписки о невыезде. Суду обвиняемый пояснил, что не согласен с квалификацией своих действий со стороны следствия, но, в целом, вину признает.

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РоссияСанкт-Петербург
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