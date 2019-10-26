Восемь человек находятся в больницах после ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Трое пострадавших в ДТП с участием двух автомобилей в Топчихинском районе Алтайского края поступили в центральную районную больницу города Алейска, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального Минздрава.

"Еще три пациента доставлены попутным транспортом в ЦРБ больнице города Алейска. Их состояние уточняется", - сообщил собеседник агентства. Таким образом, госпитализированы восемь из 16 находившихся в минивэне и микроавтобусе человек. Остальные погибли.

В пресс-службе МВД ТАСС также уточнили, что погибший водитель Nissan Presage не был частным перевозчиком, он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году и права управлять этим автомобилем он не имел, так как не был внесен в страховой полис ОСАГО.

"В Nissan было четверо человек. Хозяин автомобиля находился на пассажирском сиденье, вел авто его брат, поэтому и встал вопрос о возможности отсутствия у него права управлять именно этим авто. По предварительной информации, в Nissan была женщина и девочка восьми лет. Все, кто был в Nissan, погибли. Nissan шел из Барнаула в село Шипуново", - сообщили в ГУ МВД региона.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, микроавтобус, который шел по муниципальному рейсу, двигался из Алейска в Барнаул. Автомобиль Nissan двигался из Барнаула в один из районов края.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в субботу в 07:50 (03:50 мск) на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Fiat Ducato. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек. В результате ДТП погибли восемь человек. По информации регионального Минздрава, еще четыре человека эвакуированы в топчихинскую ЦРБ, один - в калманскую ЦРБ, все пятеро находятся в тяжелом состоянии.