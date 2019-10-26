СК возбудил дело после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ. Об этом в субботу говорится в сообщении на сайте следственного управления РФ по Республике Бурятия.

"Следственным отделом по Советскому району СУ СК России по Республике Бурятия по факту получения травм различной степени тяжести при воспламенении газа работниками кафе, расположенного в центре Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Из кафе изъято газовое оборудование, которое будет исследоваться экспертами. Личности собственника помещения, владельца и директора кафе установлены, в ближайшее время следователь приступит к их допросу", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в кафе в Улан-Удэ на улице Ленина поступила на пульт пожарной охраны в 08:41 (03:41 мск) в субботу. По предварительным данным следствия, пришедшие на работу сотрудники почувствовали запах газа и попытались самостоятельно устранить утечку из баллона, однако его концентрация достигла предела, произошло воспламенение газа от плиты и взрыв. Пострадали 12 человек, госпитализированы пятеро, в том числе 17-летний подросток.