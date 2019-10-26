В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга задержан правоохранительными органами, сообщили ТАСС в субботу в информационном секторе комитета.

"Поступила информация о задержании, подробностей нет", - сказала собеседница агентства, подтвердив, что речь идет о заместителе председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Акиме Гашенко.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Гашенко задерживали сотрудники ФСБ. По предварительным данным, он уже уволен из комитета.

На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием регионального управления ФСБ.

Согласно данным официального портала жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга, Гашенко курировал деятельность отделов содействия гражданам льготных категорий в улучшении жилищных условий, развития жилищного фонда, расселения коммунальных квартир, коммерческого найма, контроля за исполнением жилищного законодательства и ряд других направлений.