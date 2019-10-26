В Петербурге задержаны таможенники, помогавшие незаконно ввозить в РФ культурные ценности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Двое сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни задержаны в Санкт-Петербурге. Их подозревают в получении взятки за непринятие мер таможенного контроля для пресечения противоправного ввоза на территорию России культурных ценностей. Об этом сообщили журналистам в субботу в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

"Следствием установлено, что в 2019 году сотрудники Шкиперского таможенного поста лично получали взятки в значительном размере за незаконное бездействие, состоящее в непринятии необходимых мер таможенного контроля, направленных на пресечение незаконного ввоза на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния, а также ускорения сроков таможенных операций и таможенного контроля. При передаче очередной взятки взяткодатель и двое взяткополучателей были задержаны", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили ТАСС в управлении, речь идет о приобретенных в Европе мебели, исторических и архитектурных ценностях, предназначавшихся для антикварных магазинов.

Отмечается, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно сотрудниками Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России и Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате была получена информация о том, что определенная группа лиц занимается ввозом на территорию РФ культурных ценностей с нарушениями действующего таможенного законодательства и с целью сокрытия этой деятельности передает взятки должностным лицам таможенного органа.

В отношении задержанных сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. "а" ч. 5. ст. 290 УК РФ (получение взятки). По месту жительства и на рабочих местах сотрудников таможни, а также лиц, причастных к незаконному ввозу в Россию культурных ценностей, проводятся обыски.

В управлении также отметили, что в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании им меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.