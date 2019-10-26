Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

Авария произошла на улице Набережная Леонова

САРАТОВ, 26 октября. /ТАСС/. Авария с участием автобуса и автомобиля Toyota произошла в городе Балаково Саратовской области, в результате чего пострадали пассажиры автомобиля, среди них - трое детей. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

"На улице Набережная Леонова произошло столкновение автомашины Toyota и автобус ПАЗ, 10-й маршрут, но он находился на ремонте, то есть без пассажиров, не на маршруте. В результате пассажиры Toyota [пострадали], у них разовая помощь. Трое деток и один пассажир - мужчина, тоже [оказана] разовая помощь", - сказала собеседница агентства.

Балаково - город в Саратовской области, расположен на левом берегу реки Волга, в 180 км к северо-востоку от города Саратов. Численность населения более 190 тыс. человек.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Их возобновят утром 27 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС