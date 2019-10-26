Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

САРАТОВ, 26 октября. /ТАСС/. Авария с участием автобуса и автомобиля Toyota произошла в городе Балаково Саратовской области, в результате чего пострадали пассажиры автомобиля, среди них - трое детей. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

"На улице Набережная Леонова произошло столкновение автомашины Toyota и автобус ПАЗ, 10-й маршрут, но он находился на ремонте, то есть без пассажиров, не на маршруте. В результате пассажиры Toyota [пострадали], у них разовая помощь. Трое деток и один пассажир - мужчина, тоже [оказана] разовая помощь", - сказала собеседница агентства.

Балаково - город в Саратовской области, расположен на левом берегу реки Волга, в 180 км к северо-востоку от города Саратов. Численность населения более 190 тыс. человек.