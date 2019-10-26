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Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

Их возобновят утром 27 октября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

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"Проведение поисково-спасательных работ приостановлено в связи с окончанием светового дня. Поисковые работы планируется продолжить завтра [в воскресенье] с 06:30 мск", - сказал собеседник агентства.

В поисках будут задействованы сотрудники МЧС, спасатели краевой службы спасения, добровольцы и вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра.

В субботу утром частный самолет вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но до сих пор там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального МЧС, на борту находился один человек.

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РоссияПермский край
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