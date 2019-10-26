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Три человека погибли в ДТП с грузовиком и гужевой повозкой под Астраханью

Еще один человек пострадал

АСТРАХАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Три человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения под Астраханью грузовика с гужевой повозкой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"В 20:05 (19:05 мск) в службу спасения поступила информация, что на 109-м км трассы Астрахань - Волгоград произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes и гужевой повозки, запряженной лошадью. В результате ДТП три человека погибли, один госпитализирован в районную больницу города Знаменска", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Теги
РоссияАстраханская область
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