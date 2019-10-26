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Более 120 тыс. потребителей остались без света на западе Канады из-за непогоды

По данным Национального метеобюро, скорость ветра достигала 90 км/ч

ОТТАВА, 26 октября. /ТАСС/. Более 120 тысяч потребителей лишились электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося на западную канадскую провинцию Британская Колумбия. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами достигала 90 км/ч (25 м/с). В результате в регионе были повалены сотни деревьев и повреждены линии электропередачи. Как сообщили в энергосетевой компании BC-Hydro, обесточенными оказались в общей сложности свыше 120 тыс. жилых домов и других строений. В настоящее время аварийные бригады почти полностью восстановили электроснабжение.

О пострадавших от разгула стихии информации не поступало.

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