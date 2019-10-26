Один человек погиб в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и пять пострадали и были доставлены в больницу в результате ДТП, которое произошло в субботу на дороге "Ставрополь - Изобильный - Красногвардейское - Новоалександровск" на Ставрополье. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"В Изобильненском городском округе произошло ДТП. По предварительным данным, сегодня, 26 октября около 17 часов 30 минут на 19-м км автодороги "Ставрополь - Изобильный - Красногвардейское - Новоалександровск" лоб в лоб столкнулись Hyundai Getz и "ВАЗ-2110". От полученных травм на месте происшествия скончался пассажир отечественного автомобиля. Пять участников ДТП доставлены в больницу: оба водителя и три пассажира "ВАЗа", в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Все участники ДТП - местные жители.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства автоаварии.