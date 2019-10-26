СК проверит работу дорожных служб после ДТП в Алтайском крае

"Следственные органы проверят деятельность дорожных служб, в обязанности которых входит контроль за качеством и безопасностью дороги", - сказал представитель СК.

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проверит работу дорожных служб, контролирующих безопасность дорог, после ДТП в Алтайском крае, где погибли восемь человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК.

По его словам, следствие считает, что установленные предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия, недостаточно информативны на участке трассы, где произошла трагедия.

В субботу в 03:50 мск на 74-м км автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Fiat Ducato. В результате погибли восемь человек и столько же пострадали. Микроавтобус вез в Барнаул для участия в фестивале "Люди серебряного возраста" фольклорную группу "Сударушка" из села Кабаково. В числе погибших - четыре участницы творческого коллектива.

"В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить... правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров - творческого коллектива пожилых людей", - сказали в СК.

Следствие объединило в одно производство уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").