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Четыре человека получили травмы в ДТП с маршруткой в Курске

Причины и обстоятельства происшествия выясняются

ТАСС, 26 октября. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Курске, четыре человека получили травмы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба УМВД по Курской области.

"В результате ДТП пассажирки маршрутки Ford Transit: 2006, 1989, 1975, 2003 годов рождения получили травмы. Причины и обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ДТП произошло около 22:00 мск. По предварительной версии, 47-летний водитель автомобиля Ford Mondeo при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался по улице Карла Маркса.

Теги
РоссияКурская область
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