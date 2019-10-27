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В Пермском крае увеличили число участников группы, которая разыскивает пропавший самолет

В МЧС сообщили, что поиски осложняет плохая погода

ТАСС, 27 октября. Число участников группы, ведущей поиски пропавшего в Пермском крае частного самолета, которым управлял председатель региональной Федерации сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов, увеличено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю.

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По информации главка, ранее в поисково-спасательных работах были задействованы 102 человека.

"В настоящее время к поискам привлечены 162 человека и 26 единиц техники. От МЧС участвуют 34 человека личного состава и восемь единиц техники", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС ТАСС уточнили, что поиски осложняет плохая погода. "В районе поиска идет мелкий моросящий дождь. Это создает некоторые сложности", - сказала собеседница агентства.

26 октября утром частный самолет Сеssna 172 вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но до сих пор там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, на борту находился один человек.

В районе поиска развернут штаб поисково-спасательных работ, который возглавляет министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку по факту исчезновения самолета.

Теги
РоссияПермский край
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