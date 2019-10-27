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На вокзале на востоке Франции задержан вооруженный ножами человек

Он выкрикивал лозунги во славу Аллаха и слова мусульманских молитв

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Полиция французского города Гренобль задержала в воскресенье на железнодорожном вокзале города человека, вооруженного двумя ножами. Об этом, по сведениям агентства France-Presse, сообщила префектура департамента Изер.

Согласно этим данным, человек выкрикивал лозунги во славу Аллаха и слова мусульманских молитв.

Полиция получила первые сигналы о происходящем, когда этот человек ходил по улицам города, держа в руках большие кухонные ножи и выкрикивая что-то по-арабски. Вызванная группа по борьбе с терроризмом и бандитизмом застала его на территории городского вокзала. Он не только отказался подчиниться приказам полицейских и бросить оружие, но и двинулся в их сторону, крича "Аллах велик!". Нападавший был задержан.

Он оказался 19-летним выходцем из Алжира, проживающим в настоящее время в Гренобле. Расследование инцидента поручено управлению безопасности департамента.

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Франция
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