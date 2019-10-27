В Эстонии из-за шторма обесточены около 20 тыс. домохозяйств

ТАЛЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Около 20 тыс. домохозяйств в Эстонии остались без электричества из-за обрушившегося на республику шторма, сообщила в воскресенье сетевая компания Elektrilevi.

"С первой половины дня в воскресенье шторм начал движение по Сааремаа, Пярнумаа и Вильядимаа, - заявил агентству BNS глава диспетчерского центра Elektrilevi Юри Клаассен. - Он валит деревья на линии электропередачи и приводит к множеству аварий. Этот же шторм еще в воскресенье пройдет по Южной Эстонии, и можно ожидать, что и там предстоят аварии".

В общей сложности, по информации Elektrilevi, из-за сильного ветра в середине дня воскресенья было обесточено около 20 тыс. домохозяйств.