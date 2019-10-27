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В Новочеркасске легковушка сбила на переходе двух пешеходов

Авария произошла на Харьковском шоссе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в Новочеркасске двух пешеходов, в том числе семилетнего ребенка. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Авария произошла на Харьковском шоссе. "Водитель автомобиля Nissan Micra, по предварительным данным, допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали пешеходы: 1982 года рождения и несовершеннолетний (7 лет)", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Теги
РоссияРостовская область
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