Женщина и подросток погибли при столкновении легковушек в Мордовии

ТАСС, 27 октября. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Мордовии, в результате погибли два человека, четыре человека получили различные травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"В результате ДТП пассажиры автомашины Renault - 14-летний ребенок и женщина - от полученных травм скончались на месте ДТП. Водители обеих автомашин, а также двое пассажиров автомашины BMW с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло на 25-м км трассы Комсомольский-Атяшево-Ардатов, на границе с Чувашией. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Renault. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия.