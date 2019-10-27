Консульство РФ проверяет данные о наличии россиян среди пострадавших при стрельбе в Техасе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Генконсульство России в Хьюстоне (штат Техас) проверяет информацию о том, были ли в числе пострадавших в результате стрельбы в городе Коммерс (штат Техас) российские граждане. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении дипмиссии в Twitter.

"Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы, открытой на вечеринке выпускников филиала Техасского университета A&M в Коммерсе (Texas A&M University - Commerce). По данным телеканала, более десяти человек пострадали. Репортер местного отделения телестанции WFAA Джейсон Уайтли сообщил в Twitter, что пострадавших госпитализировали.