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Консульство РФ проверяет данные о наличии россиян среди пострадавших при стрельбе в Техасе

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы, открытой на вечеринке выпускников филиала Техасского университета A&M в Коммерсе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Генконсульство России в Хьюстоне (штат Техас) проверяет информацию о том, были ли в числе пострадавших в результате стрельбы в городе Коммерс (штат Техас) российские граждане. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении дипмиссии в Twitter.

"Генеральное консульство проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы, открытой на вечеринке выпускников филиала Техасского университета A&M в Коммерсе (Texas A&M University - Commerce). По данным телеканала, более десяти человек пострадали. Репортер местного отделения телестанции WFAA Джейсон Уайтли сообщил в Twitter, что пострадавших госпитализировали.

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