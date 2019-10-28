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Часть Южно-Сахалинска осталась без электричества из-за аварии

Обесточено 14 улиц

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Авария на линии электропередачи в понедельник утром лишила электроэнергии всю южную часть города Южно-Сахалинска. Об этом сообщили ТАСС в ПАО "Сахалинэнерго".

"Повреждение кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВт произошло примерно в 11:00 местного времени (03:00 мск). 14 улиц остались без электричества", - сообщил собеседник агентства.

По информации компании, причины повреждения пока неизвестны. Количество отключенных потребителей еще не подсчитано. На месте работает аварийная бригада. Социально важные объекты не пострадали, идет переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Теги
РоссияСахалинская область
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