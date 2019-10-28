Дело против полицейских возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства местного жителя

ТАСС, 28 октября. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который записал видеоролик, в котором заявил о давлении полицейских на него. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края, которая взяла расследование дела на особый контроль.

"Установлено, что в одном из пабликов социальной сети Instagram опубликовано видеосообщение о применении недозволенных методов воздействия сотрудниками ОМВД России по Николаевскому району, следствием применения которых явилось самоубийство 24 октября 2019 года автора видеоролика. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - говорится в сообщении.

Прокурору города Николаевска-на-Амуре поручено организовать надлежащий контроль за ходом расследования этого происшествия.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности.