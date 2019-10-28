Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трое детей пострадали в результате пожара в жилом доме в Самарской области

В настоящее время пожар ликвидирован

ТАСС, 28 октября. Пожар произошел в жилом доме в поселке Красная горка в Самарской области в ночь на понедельник, ожоги и отравление дымом получили трое детей и женщина, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуированы женщина (1985 года рождения) и девочка (2015 года рождения), которые были госпитализированы в ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ". В 01:03 на месте пожара обнаружены пострадавшие (девочки 2016 года рождения, 2018 года рождения)", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали спустя полчаса - в 01:33 часа. Площадь пожара составила 80 кв. метров. По данным МЧС, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
В Москве из строящегося дома украли лифтовое оборудование на миллион рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС