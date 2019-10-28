Трое детей пострадали в результате пожара в жилом доме в Самарской области

ТАСС, 28 октября. Пожар произошел в жилом доме в поселке Красная горка в Самарской области в ночь на понедельник, ожоги и отравление дымом получили трое детей и женщина, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуированы женщина (1985 года рождения) и девочка (2015 года рождения), которые были госпитализированы в ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ". В 01:03 на месте пожара обнаружены пострадавшие (девочки 2016 года рождения, 2018 года рождения)", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали спустя полчаса - в 01:33 часа. Площадь пожара составила 80 кв. метров. По данным МЧС, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.