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Приговор в отношении приемной матери, издевавшейся над ребенком, вступил в силу в Магадане

Два года назад врачи обнаружили у 11-летнего мальчика критичный недостаток веса

ТАСС, 28 октября. Магаданский облсуд подтвердил приговор в виде лишения свободы бывшей приемной матери, издевавшейся над ребенком. По решению коллегии судей, назначенный первой инстанцией срок сокращен на один месяц, теперь наказание составляет 5 лет 11 месяцев, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Магаданской области.

В марте 2019 году в суде сообщали, вынесении приговора в отношении приемной матери 12-летнего мальчика, обвинявшейся в издевательстве над ребенком. Ей назначили наказание в виде шест лет лишения свободы и штрафа на сумму 4,7 млн рублей. Весной 2017 года врачи обнаружили у 11-летнего мальчика критичный недостаток веса. Ребенок признался, что приемная мать морит его голодом и заставляет принимать разные таблетки, следователи возбудили уголовное дело.

Облсуд удовлетворил иски в защиту интересов РФ о взыскании более 1,4 млн рублей и о возмещении моральных страданий ребенка на сумму 1 млн рублей. При этом с женщины сняты обвинения по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), благодаря чему приговор смягчен и окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком 5 лет 11 месяцев в колонии общего режима.

Установлено, что подсудимая вместе с мужем, который не знал о ее планах, в 2008 году взяли на воспитание мальчика трех лет. Более 8 лет женщина систематически лишала ребенка необходимого объема питания, кормила слабительными, отчего ребенок не рос и не набирал вес.

В 2010 году мальчика признали инвалидом. Положенные ребенку льготы женщина использовала по своему усмотрению. В феврале 2015 года ребенок поступил в детскую больницу с гипогликемической комой, к которой могло привести только голодание. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью, а федеральному и региональному бюджетам - ущерб более 4 млн. рублей.

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РоссияМагаданская область
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