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Троих полицейских в Иркутской области отправили в колонию за избиение человека

Пострадавший не мог сопротивляться, поскольку был пристегнут наручниками к стулу

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Суд в городе Ангарске Иркутской области приговорил к четырем и трем с половиной годам лишения свободы троих полицейских за избиение подозреваемого в краже фотоаппарата. Об этом в понедельник сообщается на сайте суда.

По версии следствия, потерпевший в апреле 2017 года прибыл по вызову в отдел полиции, где сотрудники правоохранительных органов заявили ему о подозрении в краже фотоаппарата его знакомого.

"С целью скорейшего раскрытия преступления и получения от подозреваемого необходимых сведений оперуполномоченные применили к нему насилие. Пострадавший не мог оказывать сопротивление, поскольку был пристегнут наручниками к стулу. Ангарский городской суд признал троих сотрудников полиции виновными в избиении подозреваемого", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Вину сотрудники полиции не признали. Двух оперуполномоченных - 30 и 31 года - суд приговорил к четырем годам лишения свободы, 29-летнего стажера - к трем годам шести месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Виновные также на три года лишены права занимать государственные должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, после вступления приговора в силу сотрудники полиции будут уволены по отрицательным основаниям.

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РоссияИркутская область
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