В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,7

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) в 01:56 понедельника по местному времени (20:56 воскресенья мск).

Как передает агентство "Синьхуа", в результате подземного толчка и последующих афтершоков никто не пострадал. Тем не менее толчки вызвали панику в уезде, многие жители выбежали на улицы. Местные власти поселков уезда оценивают последствия землетрясения.

Землетрясение ощущалось также в городах Тяньшуй и Ланьчжоу.