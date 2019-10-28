Двое жителей Амурской области напали на сотрудника полиции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 октября. /ТАСС/. Нападение на сотрудника полиции совершено в Амурской области, он госпитализирован, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального управления МВД России.

"Вечером 26 октября двое сотрудников МО МВД России "Октябрьский" <...> проводили мероприятия по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На автодороге в селе Варваровка они заметили автомобиль Toyota Carib без государственных регистрационных знаков, двигающийся в темное время суток без включенного света фар, потребовали от водителя данного автомобиля остановиться, однако он не выполнил требования, попытался наехать на стражей правопорядка, совершил столкновение со стоящим на дороге служебным автомобилем и стал скрываться. О случившемся полицейские сообщили в дежурную часть, один из них остался на месте происшествия, второй проследовал на автомобиле на поиск скрывшейся машины", - говорится в сообщении. Через некоторое время на место происшествия прибыли двое мужчин, которые напали на сотрудника полиции и нанесли ему телесные повреждения, он госпитализирован.

Как уточняется, в тот момент, когда автомобиль пытался покинуть место происшествия, в соответствии с действующим законодательством один из сотрудников полиции применил табельное оружие - произвел предупредительный выстрел вверх, а затем по колесам. Позже на станцию скорой помощи с огнестрельным ранением обратился житель района, находившийся в этом автомобиле. Ему оказана медицинская помощь.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены личности всех участников происшествия, это четверо жителей Октябрьского района, трое из которых ранее судимы. Все, за исключением получившего ранение, были задержаны и доставлены в отдел полиции. СУ СК России по Амурской области по факту причинения телесный повреждений сотруднику полиции возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Двое подозреваемых в совершении данного преступления помещены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автомобиля Toyota Carib не имеет права управления транспортным средством, во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего начальником УМВД России по Амурской области назначена служебная проверка.