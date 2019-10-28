Семь человек пострадали в ДТП в Приморье

ТАСС, 28 октября. Две легковушки столкнулись в городе Арсеньеве Приморского края. Пострадали семь человек, среди них трое несовершеннолетних, сообщается на сайте регионального управления МВД в понедельник.

"Установлено: за рулем автомобиля Toyota Ipsum находился 17-летний подросток. [Он] совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius под управлением 31-летнего мужчины. В результате происшествия пострадали пассажиры обоих транспортных средств (27-летняя женщина, мужчины в возрасте 18, 22, 26 лет, мальчики 15 и 16 лет), а также водитель Toyota Ipsum", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Подросток, который находился за рулем, не имеет водительского удостоверения. На момент проверки он был трезв. Его родителям предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате автоаварии.