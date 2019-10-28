СК возбудил дело после гибели ребенка из-за падения с высоты в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 28 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ульяновской области после гибели семилетнего ребенка, который сорвался с высоты во время игры на заброшенном хлебозаводе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в результате падения с высоты (ч. 1 ст. 109 УК РФ, "Причинение смерти по неосторожности")", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, ребенок 26 октября в здании заброшенного хлебозавода в городе Инзе во время игры в прятки упал с высоты и получил травмы. Ребенка доставили в реанимацию Ульяновской областной детской клинической больницы, но спасти его не удалось, 27 октября он умер. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначены экспертизы.