Самолет получил повреждения после столкновения с машиной в аэропорту Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Бизнес-лайнер получил повреждения корпуса после столкновения с микроавтобусом в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, транспортная полиция и СК на транспорте по Северо-Западному федеральному округу начали проверки данного инцидента, сообщили журналистам в пресс-службах ведомств.
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, о том, что в Пулково микроавтобус столкнулся с самолетом.
"Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом. Воздушному судну нанесены повреждения в виде повреждения фюзеляжа", - говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу также начали проверку инцидента, отметив, что авария произошла из-за метеоусловий, а виновником является водитель машины. "Установлено, что ввиду плохих метеоусловий водитель автомашины не заметил препятствие, внезапно возникшее по ходу движения. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и пассажир. Пострадавших нет. Самолет получил повреждение в виде вмятины на предкрылках правого полукрыла", - отметили в полиции.
В настоящее время самолет отправили на стоянку для проведения обследования.
В Петербурге ночью местами были осадки в виде снега, в воскресенье вечером в городе был также сильный снегопад. Ночью в городе также были заморозки, температура воздуха опускалась ниже нуля градусов. На дорогах утром наблюдается гололед, очевидцы сообщают о массовых ДТП на дорогах.
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