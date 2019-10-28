Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолет получил повреждения после столкновения с машиной в аэропорту Петербурга

В управлении на транспорте МВД сообщили, что из-за плохих метеоусловий водитель машины не заметил воздушное судно
Описание
© Снимок с видео. Следственный комитет РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Бизнес-лайнер получил повреждения корпуса после столкновения с микроавтобусом в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, транспортная полиция и СК на транспорте по Северо-Западному федеральному округу начали проверки данного инцидента, сообщили журналистам в пресс-службах ведомств.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, о том, что в Пулково микроавтобус столкнулся с самолетом.

"Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом. Воздушному судну нанесены повреждения в виде повреждения фюзеляжа", - говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу также начали проверку инцидента, отметив, что авария произошла из-за метеоусловий, а виновником является водитель машины. "Установлено, что ввиду плохих метеоусловий водитель автомашины не заметил препятствие, внезапно возникшее по ходу движения. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и пассажир. Пострадавших нет. Самолет получил повреждение в виде вмятины на предкрылках правого полукрыла", - отметили в полиции.

В настоящее время самолет отправили на стоянку для проведения обследования.

В Петербурге ночью местами были осадки в виде снега, в воскресенье вечером в городе был также сильный снегопад. Ночью в городе также были заморозки, температура воздуха опускалась ниже нуля градусов. На дорогах утром наблюдается гололед, очевидцы сообщают о массовых ДТП на дорогах.

В новость в 10:31 мск внесены изменения - добавлены подробности. 

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Москве задержаны двое мужчин, укравших у клиента банка две сумки с 9 млн рублей
Нападавшие оказались жителями Северо-Кавказского федерального округа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС