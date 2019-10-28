Самолет получил повреждения после столкновения с машиной в аэропорту Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Бизнес-лайнер получил повреждения корпуса после столкновения с микроавтобусом в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, транспортная полиция и СК на транспорте по Северо-Западному федеральному округу начали проверки данного инцидента, сообщили журналистам в пресс-службах ведомств.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, о том, что в Пулково микроавтобус столкнулся с самолетом.

"Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом. Воздушному судну нанесены повреждения в виде повреждения фюзеляжа", - говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.