Из женского монастыря в Ленобласти украли пожертвования на 3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Неизвестные похитили ящик с пожертвованиями из Константино-Еленинского женского монастыря в Ленинградской области. Как сообщили журналистам в понедельник в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области, сумма ущерба составила около 3 млн рублей.

"Похищенный ящик с пожертвованием позже обнаружили в поврежденном состоянии на колокольне. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.

Заявление о краже подала в полицию местная жительница, она сообщила, что ящик похитил неизвестный злоумышленник.

Константино-Еленинский женский монастырь расположен в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. В 1998 году в поселке была основана православная община, затем построен храм, а уже в 2000-х годах основан монастырь.