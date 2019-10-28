Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате массового ДТП на трассе в Кингисеппском районе Ленинградской области увеличилось до четырех, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

"В результате аварии водитель автомобиля Lada Largus погиб на месте ДТП. Также пострадали четыре пассажира автомобиля Lada Largus: мужчины 1974, 1980, 1982 и 1986 годов рождения. Они доставлены с различными травмами бригадами скорой медицинской помощи в приемный покой Кингисеппской межрайонной больницы", - говорится в видеокомментарии, распространенном ведомством.

Ранее в ведомстве сообщали о массовом ДТП на трассе в Ленинградской области с участием автобуса, Chevrolet Aveo, Ford Transit, Nissan Note, Honda Accord и Lada Largus, в результате которого погиб один человек. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

Как уточнили в ГИБДД, авария произошла на подъезде к морскому порту "Усть-Луга" на федеральной трассе А-180 "Нарва", которая проходит от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией.

В ведомстве также добавили, что авария произошла из-за того, что водитель Lada врезался в автобус Scania, который остановился на дороге из-за другой аварии.

В новость были внесены изменения (13:57 мск) - меняется число пострадавших.