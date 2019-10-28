Пилот разбившегося в Пермском крае самолета не получал допуск на полет

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Пилот частного легкомоторного самолета Сеssna, который пропал в субботу утром в Пермском крае и был найден в понедельник погибшим в разрушенном самолете, не получал разрешения на вылет. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, 26 октября 2019 года в 11 часов 30 минут по местному времени пилот самолета без проведения оценки летной годности воздушного судна, без составления плана полета и получения предполетного задания в службах авиационной навигации, а также уведомления служб организации воздушного движения осуществил вылет на легкомоторном самолете Сеssna 172 с территории взлетно-посадочной площадки, расположенной в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении поселка Фролы Пермского района", - говорится в сообщении.

Утром 26 октября частный самолет Cessna вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, на борту находился один человек. Поиски самолета шли три дня, в них были задействованы более 180 человек и 40 единиц техники, в том числе добровольцы и два вертолета. Самолет обнаружила группа добровольцев совместно с МВД, воздушное судно было разрушено, внутри находился пилот без признаков жизни.

Как сообщали ТАСС в Федерации сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края, самолетом управлял глава организации Геннадий Белоглазов - советский самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР, призер чемпионата мира, мастер спорта СССР международного класса. Чемпион России в классе двухместных микросамолетов, обладатель Кубка России по СЛА-мото, мастер спорта России по дельталетному спорту.