В Новой Москве пресекли незаконный оборот алкогольной продукции на 1 млн рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Новой Москве незаконный оборот алкогольной продукции на сумму более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Установлено, что двое жителей столицы с целью извлечения незаконной и неконтролируемой государством прибыли от продажи алкогольной продукции организовали в нескольких торговых точках, расположенных на территории поселения Филимонковское в Новой Москве, хранение и розничную продажу спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. В ходе проведенных обысков в помещениях магазинов с прилавков и из подсобных помещений оперативники изъяли 785 бутылок спиртосодержащей продукции", - сообщили в пресс-службе.

В главке добавили, что также были обнаружены более 138 отпечатанных ценников на продукцию, уставные учредительные документы общества с ограниченной ответственностью, оттиски печати, черновые записи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ ( "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении каждого из подозреваемых - 29 и 41-летнего жителей столицы - избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.