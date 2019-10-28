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В Нижегородской области более 47 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Глава региона Глеб Никитин поручил восстановить подачу электроэнергии в течение суток

ТАСС, 28 октября. Отключение электроэнергии в Нижегородской области, где в понедельник наблюдается шквальный ветер, затронуло дома 47 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"По предварительным данным на 12:30 мск, обесточены более 21 тыс. домов, в которых проживает около 47 тыс. человек", - указано в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил восстановить подачу электроэнергии в течение суток. В регионе создан оперативный штаб по устранению последствий стихии.

"Важно обеспечить электроэнергией социальные учреждения: школы, детские сады и больницы. Сделать это необходимо еще до наступления ночи. Там, где стихия повредила конструктивные элементы зданий, нужно предусмотреть максимально оперативное проведение ремонта, чтобы восстановить работу учреждений в нормальном режиме", - цитирует пресс-служба Никитина.

В понедельник в Нижегородской области наблюдается шквалистый ветер порывами до 20-25 метров в секунду. По данным ГУ МЧС, ветер повредил крыши двух больниц и школы в районах области. Температура воздуха в регионе около плюс пяти градусов, местами идет дождь.

Теги
РоссияНижегородская область
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