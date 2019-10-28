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СМИ: семь человек погибли в результате наводнения на северо-востоке Саудовской Аравии

Власти эвакуировали людей из зоны бедствия

ТАСС, 28 октября. По меньшей мере семь человек погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на северо-востоке Саудовской Аравии. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на саудовское управления гражданской обороны.

Кроме того, из-за обильных дождей, столь необычных для пустынной и засушливой местности на границе с Кувейтом, властям пришлось эвакуировать людей из зоны бедствия и предоставить им временное убежище, приводит телеканал сведения руководства управления.

Из-за непогоды в районе бедствия отменены занятия в школах.

Теги
Саудовская Аравия
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