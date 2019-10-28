СМИ: на севере Калифорнии из-за пожаров эвакуированы 180 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Площадь пожара в округе Сонома на севере штата Калифорния минувшей ночью достигла 22 тыс. га, в результате чего около 180 тыс. человек эвакуированы. Об этом сообщила в понедельник телекомпания KCRA со ссылкой на данные департамента пожарной охраны штата Калифорния.

Телекомпания уточнила, что огнем уничтожены 94 здания, под угрозой находятся примерно 8 тыс. домов. "Совершенно очевидно, что существует серьезная угроза и поэтому я прошу жителей прислушаться к предупреждениям и покинуть районы, которым угрожает огонь", - привела телекомпания слова шерифа округа Сонома Марка Эссика, напомнившего, что в результате пожаров в 2017 году погибло 24 человека.

Еще один очаг возник в ночь на понедельник в окрестностях Лос-Анджелеса, в нескольких километрах к западу от Голливуда. Согласно информации, размещенной на сайте департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса, огонь распространился на площади около 100 га. "Сильный ветер гонит огонь в западном направлении, - указывается в сообщении. - В районе, где объявлена эвакуация, находится около 10 тыс. зданий - как жилых домов, так и производственных помещений". В борьбе с огнем участвуют 470 пожарных.