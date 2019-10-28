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Двое сотрудников нефтегазового предприятия в Пермском крае обвиняются в неуплате налогов

Они возместили ущерб в размере 222,8 млн рублей

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Руководителя и главного бухгалтера крупного предприятия в сфере нефтегазовой промышленности, которое расположено в городе Чайковский Пермского края, обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 600 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следствием установлено, что с января 2012 года по март 2014 года в городе Чайковском обвиняемыми умышленно были включены в налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость ложные сведения, что позволило получить необоснованную налоговую выгоду в виде неуплаченных налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в особо крупном размере - в сумме 606,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Оба сотрудника обвиняются по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере"). В ходе расследования уголовного дела обвиняемые возместили ущерб в размере 222,8 млн рублей.

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РоссияПермский край
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