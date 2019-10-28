В Удмуртии двухлетняя девочка погибла, зацепившись шарфом за перила на спортплощадке

ИЖЕВСК, 28 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело после смерти двухлетней девочки на спортивной площадке в Завьяловском районе Удмуртии, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки на спортивно-оздоровительном комплексе в Завьяловском районе. Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", -- говорится в сообщении.

По данным проверки, вечером 25 октября жительница Завьяловского района с двумя дочерьми двух и семи лет находилась на территории спортивно-оздоровительного комплекса, на котором располагалась детская площадка и спортивные сооружения. "Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции возле стадиона и повисла, зацепившись шарфиком, в результате чего скончалась от асфиксии", -- уточнили в пресс-службе.