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СК возбудил уголовное дело после пропажи мужчины с двумя сыновьями в Уфе

Предварительно установлено, что пропавшие ушли из дома 26 октября

УФА, 28 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту безвестного исчезновения мужчины с двумя детьми, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что пропавшие ушли из дома 26 октября около 15:00 мск, об их исчезновении сообщила супруга. На месте происшествия работают следователи-криминалисты и сотрудники полиции.

Расследование дела находится на личном контроле и. о. руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Дениса Чернятьева.

Теги
РоссияБашкортостан
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