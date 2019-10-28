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Экс-замначальника управления ФСИН по Ростовской области предстанет перед судом

Его обвиняют в получении взяток в сговоре с другими сотрудниками ФСИН

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника главного управления ФСИН России по Ростовской области Сергей Ральников предстанет перед судом за получение взяток в сговоре с другими сотрудниками ФСИН. Об этом в понедельник сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Ростовской области Сергея Ральникова. Он обвиняется в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах (два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ, три эпизода по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что с июля 2016 года по май 2017 года Ральников, действуя вместе с занимавшим должность начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Сергеем Смирновым, получил частями от четырех представителей коммерческих организаций взятки в общей сумме более 11 млн рублей. Отмечается также, что с января 2016 года по май 2017 года Ральников со Смирновым и начальником отдела тылового обеспечения ГУ ФСИН России по Ростовской области Александром Асютиным получил от лица, представлявшего коммерческую организацию, часть из предназначавшейся им взятки в сумме 450 тысяч рублей.

"Взятки от представителей коммерческих организаций получены должностными лицами ГУ ФСИН России по Ростовской области за обеспечение заключения от имени ГУ ФСИН России по Ростовской области и подчиненных учреждений государственных контрактов на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы, беспрепятственной приемки этих товаров и своевременной их оплаты, а также обеспечение беспрепятственного осуществления производственной деятельности одной из коммерческих организаций на территории исправительной колонии, подчиненной ГУ ФСИН России по Ростовской области", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Асютина уже рассматривается в суде, а противоправные действия Смирнова оцениваются в рамках отдельного уголовного дела. Дело в отношении Ральникова направлено в суд для рассмотрения по существу.

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