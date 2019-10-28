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На севере Москвы ликвидировали пожар в здании складского комплекса

Площадь возгорания составила 20 кв. м

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пожар в здании складского комплекса на севере Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На втором этаже здания, в одном из кабинетов, горела компьютерная техника. Площадь пожара составила 20 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар потушен, пожарно-спасательные подразделения проверяют помещения и проводят проветривание, так как в здании сохраняется плотное задымление.

В результате пожара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании склада на севере Москвы по адресу: улица Полярная, дом 41, строение 3.

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