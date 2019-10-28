Россиянка впала в кому во время отдыха в Турции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Медицинские специалисты в понедельник дали разрешение на транспортировку жительницы Петербурга 1988 года рождения, находящейся в коме в госпитале в городе Анталья, сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью туристической компании "TUI Россия".

Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook сообщило в понедельник, что находившаяся на отдыхе россиянка была экстренно госпитализирована 18 октября в одну из больниц Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга. По информации представительства, в настоящее время ее состояние оценивают как стабильно тяжелое, она находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей.

"Туристка находится в госпитале, она в коме, подключена к системе искусственной вентиляции легких. Страховая компания "Ингосстрах" находится на связи с госпиталем и держит ситуацию на контроле. Расходы на лечение, а также организация и оплата транспортировки и медицинской эвакуации находятся в ведении "Ингосстраха". По имеющейся у нас информации, сегодня врач дал разрешение на транспортировку туристки на родину, страховая компания занимается организационными вопросами по ее возвращению в Санкт-Петербург", - сказала представитель компании.

Собеседница агентства добавила, что страховая компания планирует отправить туристку на родину 29 октября, для чего будет задействована санавиация.