В Удмуртии из-за непогоды произошло частичное отключение электричества в 15 районах

ИЖЕВСК, 28 октября. /ТАСС/. Частичное отключение электричества из-за непогоды произошло в 90 населенных пунктах в 15 районах Удмуртии, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Из-за ветра в 15 районах в 90 населенных пунктах, где проживают более 23 тыс. человек, произошло частичное отключение энергоснабжения. Предварительные причины отключений - нахлест проводов, падение деревьев на воздушных линиях электропередачи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас энергетики частично восстановили электроснабжение, однако по республике продолжают работать 74 аварийно-восстановительные бригады. "Также дорожные службы устраняют последствия сильного ветра в Ижевске. Сотрудники организаций объезжают места, где упали дорожные знаки, в ближайшие дни они будут установлены на прежние места", - уточнили в пресс-службе.

По данным Удмуртского гидрометцентра, в понедельник на территории региона наблюдается ветер порывами до 25 м/с, днем воздух прогрелся до 10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов.